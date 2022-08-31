قتيل وجريح بإطلاق نار على محل تزيين شعر في بلدة البيرة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع قتيل وجريح إثر إطلاق نار على محل تزيين شعر في بلدة البيرة.

وفي التفاصيل، اقدم المدعو "ع.ع" سوري الجنسية بإطلاق النار باتجاه صالون لتزيين الشعر في بلدة البيرة - عكار، مما ادى الى اصابة المدعو "م.س" سوري الجنسية بعدة طلقات نارية ادت الى مقتله على الفور.

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