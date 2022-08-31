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لبنان

قتيل وجريح بإطلاق نار على محل تزيين شعر في بلدة البيرة (صورة)

Lebanon 24
31-08-2022 | 15:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع قتيل وجريح إثر إطلاق نار على محل تزيين شعر في بلدة البيرة.
 
 
وفي التفاصيل، اقدم المدعو "ع.ع" سوري الجنسية بإطلاق النار باتجاه صالون لتزيين الشعر في بلدة البيرة - عكار، مما ادى الى اصابة المدعو "م.س" سوري الجنسية بعدة طلقات نارية ادت الى مقتله على الفور.
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كما اصيب المدعو "م.ز" سوري الجنسية صاحب الصالون عن طريق الخطأ بطلق ناري في قدمه فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.

وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني وعملت على نقل الجثة الى مستشفى السلام في القبيات ونقل المصاب بسيارة مدنية الى المستشفى للعلاج.

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