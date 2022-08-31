تجمع أمام منزل القاضية جمال الخوري في أدونيس

تجمع عدد من أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت هذا المساء في محيط منزل القاضية جمال الخوري في أدونيس كسروان، وطالبوا البت بمصير أبنائهم وإطلاق سراحهم، وسط إنتشار وحدات من الجيش.

Advertisement