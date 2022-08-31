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لبنان

تجمع أمام منزل القاضية جمال الخوري في أدونيس

Lebanon 24
31-08-2022 | 15:30
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تجمع عدد من أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت هذا المساء في محيط منزل القاضية جمال الخوري في أدونيس كسروان، وطالبوا البت بمصير أبنائهم وإطلاق سراحهم، وسط إنتشار وحدات من الجيش.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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القاضية جمال الخوري

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