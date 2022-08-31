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لبنان

مجموعة من الشبان تغادر لبنان بحراً نحو إيطاليا

Lebanon 24
31-08-2022 | 16:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجموعة من الشبان، غالبيتهم من مخيم البداوي، غادرت لبنان عبر البحر متجهة نحو إيطاليا.
وأفادت المصادر أن الشبان يصلون نهار الجمعة إلى ايطاليا.
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