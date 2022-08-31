توقف سنترال التبانة عن العمل لهذا السبب

توقف سنترال التبانة عن العمل بسبب عطل بمولد الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الاتصالات وخدمة الـ DSL بمنطقة التبانة، القبة والبداوي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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