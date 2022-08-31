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لبنان

توقف سنترال التبانة عن العمل لهذا السبب

Lebanon 24
31-08-2022 | 16:31
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توقف سنترال التبانة عن العمل بسبب عطل بمولد الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الاتصالات وخدمة الـ DSL بمنطقة التبانة، القبة والبداوي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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