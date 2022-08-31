تقارب وشعارات

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Lebanon 24
31-08-2022 | 18:16
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يمضي تيار حاكم بالتقرّب من حزب مسيحي، على خلفية شعارات قديمة، تتحدث عن الحقوق والتوازن وعدم العودة إلى الوراء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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