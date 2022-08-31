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لبنان

هل يزور بوغدانوف لبنان؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 22:17
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كتبت" اللواء": في تطور جديد، أفادت بعض المعلومات ان الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في بلدان الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف سيقوم بزيارة الى المنطقة العربية، وسيكون لبنان من ضمن برنامج الزيارة لكن لم يُحدد موعد الزياة.
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وتشير المعلومات الى أن بوغدانوف سيلتقي مختلف القوى السياسية اللبنانية، والهدف الأساسي «حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية وتشكيل حكومة في أسرع وقت، خوفاً من الوصول إلى الفراغ ما يهدّد الاستقرار في لبنان ويؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية فيه، لأن ذلك لا يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني حصراً بل على المنطقة أيضاً».
لكن علمت «اللواء» من مصادرمتابعة للجو الروسي ان جولة بوغدانوف كانت فكرة مطروحة للبحث في موسكو لكن لم يتقرر شيء رسمي نهائي بشأنها بعد.
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