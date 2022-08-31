31
o
بيروت
37
o
طرابلس
18
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
34
o
بعلبك
18
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اجتماعات نواب المعارضة متواصلة.. والاعلان عن مبادرة رئاسية السبت
Lebanon 24
31-08-2022
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتواصل الاجتماعات بين عدد من نواب المعارضة في ساحة النجمة، ومع رؤساء أحزاب وكتل نيابية لا سيما الكتائب والقوات اللبنانية، في محاولة للتوافق على مرشح موحّد لرئاسة الجمهورية. وعلمت «البناء» من مصادر المشاركين أن «المشاورات لم تفض الى أي اتفاق على مرشح بسبب الخلاف حول مواصفات الرئيس والتوجّهات السياسية للمرحلة المقبلة، فضلاً عن غياب المرشحين الرسميين إضافة الى ارتباط بعض القوى المشاركة بقوى خارجية إقليمية ودولية، ما يصعب التوافق»، مشيرة الى أن «لا أحد يملك الأكثرية النيابية وبالمقابل الجميع يملك قوة التعطيل وإفقاد النصاب، وهذا التعادل التعطيلي سيصعب انتخاب الرئيس ويؤدي الى وقوع الفراغ».
Advertisement
وكتبت" اللواء" ان اجتماعا عقد في مجلس النواب لعدد من نواب المعارضة «المستقلين والتغييرين» لإستكمال البحث في الاستحقاقات حضره النواب: رئيس الكتائب سامي الجميّل وسليم الصايغ، الياس حنكش، نديم الجميّل، نعمة افرام، ميشال معوض، غسان سكاف، أديب عبد المسيح، جميل عبود، وضاح صادق، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي ومارك ضو.
وذكرت «اللواء» ان البحث تناول موضوعي مشروعي قانوني الكابيتال كونترول والموازنة العامة، لجهة كيفية التعاطي معهما وما سيكون مصيرهما، وهل ستعقد جلسة تشريعية اخرى للمضي في إقرارهما بعد وصول القرار حول تحديد سعر الصرف والدولار الجمركي.
كما تطرق البحث بشكل عام الى كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي بموقف واحد، لذلك تقرر زيادة التواصل والتنسيق بين نواب الجهتين وكل نواب المعارضة لتحقيق اناجية في العمل البرلماني.
كما يعقد تكتل نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً، في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر السبت المقبل 3 أيلول، في «بيت بيروت» تقاطع السوديكو، للإعلان عن مبادرته الرئاسية الإنقاذية.
في وقت سجل اجتماع جديد لعدد من نواب المعارضة في ساحة النجمة.
وكتب محمد شقير في" نداء الوطن" : يرى مصدر في قوى التغيير النيابية" أن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بات يحتّم التحرّك على وجه السرعة باتجاه جميع الكتل النيابية، سواء كان هناك تلاقٍ معها حول مجموعة من القواسم المشتركة أو على خلاف؛ «لأن ما نطمح إليه هو تجميع القوى السيادية تحت سقف توحيد مقاربتنا لرئيس الجمهورية»، ويقول بأن هذه القوى هي الآن في تنسيق دائم حول كل ما يتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين التي تُدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية.
ولم يستبعد المصدر نفسه، أن تكون المداولات الأولية التي جرت بين النواب الأعضاء في تكتل «قوى التغيير» قد مهّدت الطريق أمام غربلة أسماء عدد من المرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي سندرجها في مبادرتنا، لكن لا مصلحة حتى الساعة للدخول في بازار الترشيحات استباقاً للمشاورات الجارية بين القوى السيادية من جهة وتلك التي يستعد التكتل للقيام بها باتجاه الكتل النيابية الأخرى.
كما لم يستبعد بأن تتوسّع مروحة الاتصالات بين التكتل وبين القوى السيادية للاتفاق على من تتوافر فيهم المواصفات لدعم ترشّحهم، خصوصاً أن الاجتماعات التنسيقية لن تبقى تدور حول الأمور التشريعية، وبات من الضروري استعراض أسماء المرشحين شرط أن تبقى المداولات محدودة لأن لا مصلحة لتظهيرها إلى العلن قبل أوانها لئلا نستدرج العروض لحرقها من قبل القوى التقليدية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رواتب الموظفين ستدفع في هذا التاريخ
Lebanon 24
رواتب الموظفين ستدفع في هذا التاريخ
06:52 | 2022-08-31
31/08/2022 06:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا باسيل ولا فرنجيّة"... هذه المواصفات تريدها أميركا في الرئيس المقبل
Lebanon 24
"لا باسيل ولا فرنجيّة"... هذه المواصفات تريدها أميركا في الرئيس المقبل
05:00 | 2022-08-31
31/08/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف: تعرضت لنفس حادث جورج الراسي ونجوت بأعجوبة
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف: تعرضت لنفس حادث جورج الراسي ونجوت بأعجوبة
08:45 | 2022-08-31
31/08/2022 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا أمراً يرتبطُ بدولار "صيرفة".. ما الذي قد يحصل؟
Lebanon 24
ترقبوا أمراً يرتبطُ بدولار "صيرفة".. ما الذي قد يحصل؟
01:33 | 2022-09-01
01/09/2022 01:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:46 | 2022-08-31
31/08/2022 09:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:39 | 2022-09-01
موجة الحر إلى انحسار.. ولكن لا تفرحوا كثيراً هذا ما يخبئه طقس أيلول
04:30 | 2022-09-01
الصراع في العراق: هكذا تنعكس حسابات الإقليم على لبنان
04:30 | 2022-09-01
أسعار الدجاج تضرب أرقاماً قياسيّة... هكذا أصبحت
04:27 | 2022-09-01
الحلبي جال على مركز امتحانات في صيدا متفقدا أوضاع الطلاب
04:15 | 2022-09-01
جديد" الفساد البلدي": بدل البنزين من السكان!
04:03 | 2022-09-01
بعدما وصلت الحرارة في البقاع إلى 41 درجة.. هذا موعد انحسار موجة الحر
فيديو
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
01/09/2022 11:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
01/09/2022 11:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
01/09/2022 11:56:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact