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لبنان

"التيار" يخبئ مفاجآت ويهدد ميقاتي

Lebanon 24
31-08-2022 | 22:34
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واصل "التيار الوطني الحر" توجيه رسائل الوعيد والتهديد ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والخصوم السياسيين والتي تتمحور حول رفض "التيار" تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في فترة الفراغ الرئاسي.
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و كشفت أوساط نيابية في التيار لـ»البناء» أن قيادة التيار تُخبئ مفاجآت سياسية ودستورية ستظهر تباعاً وتدريجياً لإنهاء الحالة الشاذة المتمثلة بأسر الرئيس المكلف للتكليف في جيبه واستغلال وضعية حكومته الدستورية للتفرد بالقرارات الحكومية وإدارة الدولة الآن وفي مرحلة الفراغ بعيداً عن المسؤولية الدستورية والسياسية والمساءلة النيابية».
واتهم عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله ، في تصريح تلفزيوني، ميقاتي «بمحاولة تكرار تضييع الوقت باعتقاده أنه قد يلقى بعض الفتاوى الدستورية بالحكم بغياب رئيس للجمهورية اللبنانية». وتوجّه عطالله لميقاتي بالقول: «لا تلعب بالنار لأن استغلال فراغ رئاسة الجمهورية قد يؤدي الى الفوضى».
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