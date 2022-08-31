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لبنان

تعديلات على الفريق الدبلوماسي الفرنسي في سفارة بيروت

Lebanon 24
31-08-2022 | 22:42
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كتبت" الاخبار": أدخلت الخارجية الفرنسية تعديلات على الفريق الدبلوماسي العامل في سفارتها ببيروت، شملت نقل الوزير المفوض المسؤول عن العلاقات الاقتصادية فرانسوا ريكوفليكس الى اليونان، وتعيين فرانسوا سبورير مكانه. ويفترض أن عملية التسليم والتسلّم بين المسؤولين تمت قبل يومين، على أن يتولّى ريكوفليكس المهمة نفسها في أثينا مسؤولاً عن دول في أوروبا، وخصوصاً الشرقية منها. يشار الى أن هذا المنصب أُعطي أهمية من الجانب الفرنسي بعدما أتاح لباريس الدخول الى جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع السفير المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان .
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