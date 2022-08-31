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لبنان

اعتصامات للمعلمين غدا

Lebanon 24
31-08-2022 | 23:04
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كتب رضوان الذيب في " الديار".بدء العام الدراسي مستحيل حتى الان، والمعلمون ردوا على تحديد وزارة التربية فتح  المدارس الرسمية في ١٥ ايلول بالدعوة الى تنفيذ  اعتصامات في كل المحافظات اللبنانية  غدا، مؤكدين رفضهم استئناف الدراسة قبل حصولهم على مستحقاتهم المالية عن العام الماضي وتحديدا بدلات النقل  والـ ٩٠ دولارا والزيادات، واكدت روابط المعلمين، ان  الاعتصامات رسالة الى وزير التربية وفرصة للتحرك لتنفيذ وعوده التي قطعها قبل اعلان الاضراب العام في كل القطاعات مع التأكيد أنهم لن يعودوا الى مدارسهم مهما بلغت الضغوطات،   خصوصا ان المعلمين المتعاقدين الذين يشكلون ٧٠ بالماية من الجهاز التعليمي لم يقبضوا قرشا واحدا عن العام الماضي، فيما تقف وزارة التربية عاجزة امام المطالب  رغم  نجاح الوزير عباس الحلبي انهاء العام الدراسي بأقل الخسائر .
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وعلم ان  الرئيس ميقاتي طلب من وزير المالية اعداد دراسة عن مدى قدرة الدولة على زيادة رواتب المعلمين، وبانتظار الدراسات وتأمين الاموال  سيبقى طلاب لبنان الفقراء  خارج « صفوفهم «، فيما موضوع الأقساط في   المدارس الخاصة  بالليرة اللبنانية أو الدولار ترك لادارات المدارس بعد ان  رفضت  الالتزام  بتعاميم وزارة التربية وخصوصا  مدارس كبار القوم « واصروا  على  دفع الاقساط بالدولار  و بدلات النقل، علما ان  المدارس الكاثوليكية ابقت على اقساطها  بالليرة اللبنانية مع زيادات مدروسة على الاقساط، وتبقى «  الطامة الكبرى « في الارتفاع الجنوني للكتب والقرطاسية مع تحديد اسعارهما  « بالدولار « والسؤال، كيف سيتم انقاذ العام الدراسي في ظل هجرة واسعة من المدارس الخاصة الى التعليم الرسمي؟
وكتبت" الاخبار":أكثر من 39,000 معلم في المدارس الرسمية، وأكثر من 50,000 في المدارس الخاصة مدفوعون إلى مواجهة مزيدٍ من العقبات. أكثر من مليون طالب مهددون بخسارة التعليم مجدداً بعدما خسروا بالفعل جزءاً كبيراً منه منذ انتفاضة 17 تشرين، والإغلاق التام الناتج من جائحة كورونا، والأزمة المالية والاقتصادية، وإضرابات المعلمين.
 
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