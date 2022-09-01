الاحتجاجات أمام معمل "دير عمار"... اصابة 13 مدنيا و 6 عناصر من الجيش

صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والاغاثة، البيان التالي:



على أثر الاشتباك الذي وقع بين محتجين على انقطاع التيار الكهربائي والعناصر الأمنية أمام معمل دير عمار الحراري، أثناء محاولة اقتحام المعمل،

عملت 3 فرق من الجهاز على اسعاف 13 إصابة من المدنيين و6 من عناصر الجيش ميدانياً.

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