ليلة صعبة عاشها أهالي تنورين... حريق المحمية تجدّد!

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تجدد حريق محمية غابة أرز تنورين خلال ساعات الليل، وناشد الأهالي والمسؤولون عن المحمية الجهات المعنية التدخل سريعا قبل توسع رقعة النيران.وطالب الأهالي الجيش بإرسال طوافات لمحاصرة الحريق الذي بدأ يتجدد بقوة بسبب الرياح وخصوصاً في الأماكن البعيدة والوديان الوعرة.كما تداعى الأهالي للتوجه إلى المكان للمساعدة في إطفاء النيران.