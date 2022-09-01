حريق في شقة سكنية وآخر في سيارة... اليكم التفاصيل

صدر عن الدفاع المدني، التالي:

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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٠٠ من تاريخ امس الواقع في ٢٠٢٢/٠٨/٣١ حريقاً شب داخل شقة تقع في الطبقة الاولى من مبنى سكني في اهدن-زغرتا وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.كما اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٤٥ من تاريخ امس الواقع في ٢٠٢٢/٠٨/٣١ حريقاً شب داخل سيارة في راسمسقا-الكورة وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.