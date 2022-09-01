نائبان يتنافسان على الرئاسة.. فهل ينقسم فريقهما؟

يقوم نائبان متحالفان، الاول شمالي والثاني من جبل لبنان، بعملية تسويق سياسية واسعة قبيل اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، ويسعى كلّ منهما الى تعزيز حظوظه والترويج لنفسه ليكون هو المرشح الابرز للانتخابات الرئاسية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن تحرك هذين النائبين بات شبه معلن، حيث يسعيان، كلّ على طريقته، الى القيام بنشاطات اعلامية وسياسية تهدف الى اظهار قدرته على التواصل مع كل الاطراف السياسية.

وبرأي المصادر "أن هذه المنافسة تساهم في زيادة الشرخ غير المعلن بين هذين النائبين وبين حلفائهما الذين بدأوا يصطفون الى جانب هذا النائب او ذاك تمهيدا المعركة الرئاسية المقبلة".