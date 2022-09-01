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لبنان

مركب غير شرعي جديد يحاول مغادرة الأراضي اللبنانية ويتعرض للانقلاب... اليكم القصة كاملة (صور)

Lebanon 24
01-09-2022 | 02:58
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض مركب على متنه مجموعة من الشبان اللبنانيين والسوريين والفلسطنيين للانقلاب خلال ساعات الفجر الأولى، عند محاولته مغادرة الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر البحر قبالة شاطىء العريضة في عكار.
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ووفقا للمعلومات، فور انقلاب المركب عمد الركاب الى السباحة وتمكنوا من العودة الى الشاطىء.
 
وتعمل عناصر من شعبة المعلومات على ملاحقة الركاب تمهيدا لتوقيفهم.
 
وفي سياق متصل، أفادت المعلومات الامنية ان عمليات المغادرة بطريقة غير شرعية تحصل بشكل شبه يومي وخاصةً من شواطئ العريضة والشيخ زناد في عكار ما ادى الى تشديد الرقابة عليها من قبل القوى الامنية والجيش.
  
وفي وقت لاحق وحسب مندوب "لبنان 24"، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف المدعو "علاء صوفان" من بلدة ببنين العكارية بجرم تهريب اشخاص بطريقة غير شرعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
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