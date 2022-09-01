المجلس الدستوري يضع الطعون على "نار الحسم"

وضع المجلس الدستوري مسألة الطعون النيابية التي قدمت اليه من الخاسرين في الانتخابات النيابية الاخيرة على نار الحسم، في ظل بعض الاشارات التي تسرّبت الى العلن.

وبحسب مصادر مطلعة فإن المجلس الدستوري سيستدعي تباعا النواب المطعون بنيابتهم للاستفسار منهم عن بعض الثغرات، وقد اعلن النائب فراس حمدان امس انه سيلبي دعوة المجلس الدستوري اليوم وسيزوره بناء على طلبه.

وترى المصادر ان المجلس الدستوري، الذي يواظب على درس الملفات لحسم قراراته، لن يتسرع في اتخاذ اي قرار ، خصوصا وان المهلة الدستورية التي يملكها لن تنتهي قبل عدة اسابيع ما يعطيه هامشا كبيرا من الوقت لدراسة الملفات برويّة.