تجدد التنافس بين "البساتنة"

عاد التنافس مجددا بين الوزير السابق ناجي البستاني والنائب فريد البستاني بعد الاشكالية التي حصلت في الانتخابات النيابية الاخيرة بشأن ترشحهما على اللائحة ذاتها .

وبحسب مصادر مطلعة فإن الوزير السابق ناجي البستاني بات اسما مطروحا من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليكون مرشحا جديا لرئاسة الجمهورية على اعتبار ان لديه علاقات مميزة بكل الاطراف.

في المقابل تضيف المصادر "أن النائب فريد البستاني ايضا قد يكون خيارا مطروحا من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لكونه لا يمثل اي خطر شعبي او سياسي عليه"، مضيفا" أن المرشحين قد يتعرضان لفيتوهات من اكثر من طرف ما قد يعيق وصولهما الى بعبدا".