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لبنان

أمرٌ يلفتُ الأنظار في احتفال ذكرى تغييب الإمام الصدر.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-09-2022 | 02:50
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علّقت مصادر سياسيّة على مشاركة عضو كتلة "لبنان القوي" النائب غسّان عطالله في الاحتفال الذي أقامته حركة "أمل"، أمس الأربعاء في مدينة صور، بمناسبة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وكان عطالله حضر الاحتفال ممثلاً رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وهو أمرٌ جعلَ الأنظار تتجهُ نحو خلفية هذه المشاركة للتيار في احتفالٍ يرتبطُ بحركة "أمل".

المصادر السياسية المقربة من "التيار" اعتبرت أنّ ذكرى الإمام الصدر هي مُناسبة جامعة لكل اللبنانيين، لأنّه كان حقاً رجلاً وطنياً عابراً للطوائف، وأضافت: "ما يظهر هو أن الوطني الحر تلقى دعوة للمشاركة في الاحتفال وقد عمد الى  تلبيتها للتأكيد  أنّ قضية الإمام الصدر هي قضية وطنية، لا ترتبطُ بأي خلافٍ سياسي قائم ومستجد في الوقت الراهن سواء مع حركة أمل أو غيرها".

وعن وضع العلاقة بين "أمل" و "الوطني الحر"، علقت المصادر مُكتفية بالقول: "الهدوء يُسيطر ولا جبهة مواجهة حالياً بين الطرفين".

وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال خلال فيديو نشره على "تويتر" إن "الإمام يعود حين يتحرر اللبنانيون من الطائفية والتبعية وحين يسترجع لبنان دوره ورسالته ويكون منفتحًا على الشرق والغرب".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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