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لبنان

الحريري ومقتدى الصدر... والقاسم المشترك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-09-2022 | 03:15
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يرفض بعض "المستقبليين" مقارنة إعتزال زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر العمل السياسي بتعليق الرئيس سعد الحريري وتيار "المستقبل" عمله السياسي، معتبرين أن لكل منهما ظروفه التي تختلف عن ظروف الآخر. فللعراق مشاكله الداخلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، وإن كان ثمة قاسم مشترك بين البلدين، وهو التأثير الإيراني في مجريات الأحداث الداخلية، ولو بنسب متفاوتة، وذلك نظرًا إلى قرب العراق من إيران

من جهة أخرى، تقول بعض المصادر إن عملية التواصل بين الرئيس الحريري مع الداخل اللبناني محصورة بعدد قليل من المقربين، ومن بينهم عمّته النائبة السابقة بهية الحريري، التي تتواصل معه يوميًا

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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