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لبنان

جديد" الفساد البلدي": بدل البنزين من السكان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-09-2022 | 04:15
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اشتكى سكّان احدى مناطق الشمال أنّ ورشة البلدية التابعة للمنطقة حضرت الى الشارع بعد مناشدات عديدة من قبل الاهالي عن الروائح الكريهة المنبعثة من "المجرور". ولكن ما إن وصل العمال الى الشارع حتى اشترطوا مبلغاً من المال قبل البدء بالعمل متذرعين بأنهم لا يتقاضون كامل رواتبهم اضافة الى ان البلدية وفي ظل الازمة الاقتصادية عاجزة عن الاصلاحات بسبب افلاس الصندوق البلدي. لكن الاهالي رفضوا ذلك معتبرين أنهم يقومون بدفع الرسوم البلدية المتوجبة كل عام في مقابل هذه الخدمات، فما كان على العمال الا أن صعدوا مجدداً الى آليتهم مطالبين احد السكان بدل "بنزين" ولم ينصرفوا قبل أن يضعوا المبلغ في جيبهم.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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