اليوم تحديداً في لبنان... تذكّروا هذه العائلات

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صرّح رئيس جمعية "نورج" الدكتور فؤاد ابو ناضر في مناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري قائلاً: "أتذكر جميع عائلات اللبنانيين المخطوفين والمخفيين قسراً في لبنان وسوريا أمثال بطرس خوند، داني منصوراتي وغيرهم من الجنود والمدنيين اللبنانيين".