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لبنان

اليوم تحديداً في لبنان... تذكّروا هذه العائلات

Lebanon 24
01-09-2022 | 02:07
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صرّح رئيس جمعية "نورج" الدكتور فؤاد ابو ناضر في مناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري قائلاً: "أتذكر جميع عائلات اللبنانيين المخطوفين والمخفيين قسراً في لبنان وسوريا أمثال بطرس خوند، داني منصوراتي وغيرهم من الجنود والمدنيين اللبنانيين".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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