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لبنان

كيف ردّ التيار على كلام الرئيس بري أمس؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 02:34
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رفض النائب سيمون أبي رميا التعليق على مواقف الرئيس نبيه بري وقال: "ننأى بنفسنا عن الدخول بسجالات سياسية عقيمة لا توصل البلد إلى بر الأمان ولا تقدم للمواطن أي شيء بينما هو ينتظر الإنقاذ". 
وعمّا إذا كان انحياز بري إلى مواقف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أكّد أبي رميا في حديث لـ"صوت كلّ لبنان" أن التأليف وارد في أي لحظة، لافتًا إلى أن لقاء الرئيسين عون وميقاتي أمس أكبر دليل على استمرار التواصل بينهما رغم السجالات الإعلامية. 
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وأضاف: "الرئيس ميقاتي يدرك الواقع والوسطاء يدركون أهمية أن يكون هناك حكومة جديدة كاملة الأوصاف يمكنها إدارة البلد في حال الوصول إلى الفراغ". 
ومع بدء المهلة الدستورية، دعا أبي رميا زملائه النواب إلى توقف المناكفات والمزايدات والتطلّع إلى مصلحة الوطن، مطالبًا بالاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول. 
وعن مصير طلاب المدارس، أكّد أبي رميا أنّ الخطر داهم والمخاوف جدية باحتمال إلغاء العام الدراسي، مؤيّدًا مطالبة الدول المانحة التي تدفع أموالًا لتعليم النازحين السوريين في المدارس اللبنانية بمساعدة الطلاب اللبنانيين تحقيقًا للمساواة.
 
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