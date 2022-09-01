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لبنان

تراجع في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 02:55
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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 14000 ليرة، وتراجع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة.
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وعليه أصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 584000 ليرة

- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 597000 ليرة

- صفيحة المازوت: 719000 ليرة

- قارورة الغاز: 317000 ليرة
 

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