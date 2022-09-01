Advertisement

لبنان

وزير سابق ينوّه بكلمة برّي: صرخته مدوّية

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:27
A-
A+
Doc-P-986367-637976249542852414.jpg
Doc-P-986367-637976249542852414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نوّه الوزير السابق وديع الخازن بكلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، في اتصال هاتفي إثر وجوده في لندن.

وسأل في بيان: "هل بدأ العد العكسي لإستنهاض وطني يمكن أن يؤمّن تشكيل حكومة جديدة منقذة تُحضّر لإنتخاب رئيساً جديداً للجمهورية في الموعد الدستوري؟، أم أننا أمام مُفترق وفراق ينهي كياناً وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بالوطن الرسالة؟".
Advertisement

وأضاف: "أفرغ الرئيس نبيه بري، في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أمس، الكثير ممّا لديه، واضعاً كل ثقله وتأثيره وكلّ ما يمكن أن يقدّمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعاً في وحدتنا وكياننا، والتفاهم على حكومة منقذة تُحضّر لإنتخاب رئيساً جديداً للجمهورية في الموعد الدستوري، ولو كلّف ذلك التضحية بمكاسب سياسية إلاّ بما يتعلّق بالمصلحة العليا". 

وتابع: "الوطن في أشد الحاجة إلى تضامن كل بنيه، لأن لبنان، في هذه اللحظة الدقيقة الفاصلة، بين أن يبقى موحّدا أو ينتهي مُجزّأً مع ما يعني كل ذلك من تقسيم وتوطين. فلِمَن لم يُحسن السمع أو يقرأ، ولم يحاول أن يفهم أبعاد صرخة الرئيس بري، أن يعي أن الفرصة اللبنانية الحقيقية لا تُعطى مرّتين، وأن الوطن ليس مُلكا لأحد، بل هو ملك لجميع أبنائه، ولا يحقّ لأحد أن يتصرّف بمصير الآخر بمعزل عن إرادته، وأن لبنان لا يقوم إلا بالتوافق والإتفاق. فهل تلقى هذه الصرخة المدوّية، التي ينادي بها الرئيس بري دوماً من صميم وجدانه الوطني وحرصه المسؤول، آذانًا صاغية أم أنها ستبقى صوتًا صارخًا في العدم؟".

واكد ان "المطلوب، أمام هذا التسونامي من الإفلاس والإنهيارات، أن تُشكَّل حكومة تُحضّر لإنتخاب رئيساً للجمهورية في الموعد الدستوري، يرضى عنها الناس والمجتمع الدولي كي تنقذ البلد من الغرق، وتنكبّ على جذب الدعم، وتُعيد للمواطن والمغترب الثقة بالدولة".

وختم: "ما يتخاصم عليه مَن في السلطة لم يعد يهمّ المواطن. فالناس لم تعد تعنيهم الشعارات وقد عزّ عليهم هجرة أبنائهم، وقوت أطفالهم، وضياع مدخّراتهم، وتدمير مصالحهم".

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-01
04:53 | 2022-09-01
04:39 | 2022-09-01
04:30 | 2022-09-01
04:30 | 2022-09-01
04:27 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website