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لبنان

ياسين زار مركز جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لـ"جمعية الإسعاف اللبنانية"

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:51
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صدر عن "جمعية الإسعاف اللبنانية"، البيان التالي:
 
قام وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بزيارة مركز جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية في بلدة سير -قضاء الضنية حيث كان في استقباله مدير عام الجمعية الدكتور بشار اسماعيل، مدير جهاز الطوارئ والإغاثة المهندس محيي الدين قرحاني  ومسؤول منطقة الضنية في الجهاز المهندس لقمان جيدة  وفرق المسعفين والمتطوعين، بحضور رئيس الجمعية الطبية الإسلامية الدكتور محمود السيد. 
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واطلع الوزير ياسين على طبيعة عمل الجهاز ومهمات الاسعاف، الانقاذ و الاطفاء التي يقوم بها مسعفو المركز في كافة قرى المنطقة. 

كذلك تمت مناقشة الاجراءات العمليّة اللازمة لتجهيز وتدريب وإطلاق فريق المستجيب الأول في القضاء بدعم من وزارة البيئة لمكافحة حرائق الأحراج و الغابات والحفاظ على الثروة الحرجية في الضنية.

بدوره رئيس الجمعية الطبية الاسلامية الدكتور محمود السيد أعلن عن مبادرة لدعم الفريق بآلية مجهزة للاستجابة الأولية لحرائق الأحراج في القضاء.

في ختام الجولة، اكد ياسين على أهمية التعاون المستمر مع جمعية الاسعاف اللبنانية المشرفة على جهاز وأكاديمية الطوارئ والاغاثة، مُحيياً الشباب المتطوعين على جهودهم الجبارة التي يبذلوها خدمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومؤكدا على زيارة لاحقة لاطلاق فريق المستجيب الأول فور انهاء التحضيرات اللازمة.
 
 
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