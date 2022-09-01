بعدما وصلت الحرارة في البقاع إلى 41 درجة.. هذا موعد انحسار موجة الحر

يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يبدأ انكفاء تأثيرها خصوصا في المناطق الداخلية.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المنخفضة والمتوسطة.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة ولشهر أيلول 24 و 32 درجة.

ونصحت مصلحة الأرصاد الجوية بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة، محذرة من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

طقس الأيام المقبلة:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر (بخاصة وان الحرارة الدنيا في مدينة بيروت اعلى من معدلها ب ٤ درجات) ويتكون الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة .

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المنخفضة والمتوسطة.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي محدود في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية الداخلية اعتباراً من بعد الظهر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

- الحرارة على الساحل من 28 الى 31 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 22 الى 41 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

- الانقشاع: سيء اجمالاً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والضباب على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 65و 95% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,12

- ساعة غروب الشمس: 19,03

يُذكر ان الحرارة وصلت خلال اليومين الماضيين في البقاع إلى 41 درجة.