الحلبي جال على مركز امتحانات في صيدا متفقدا أوضاع الطلاب

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جال صباحاً وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي ، يرافقه مدير مكتبه رمزة جابر، مستشاره الإعلامي البير شمعون وفي حضور رئيس المنطقة التربوية في محافظة لبنان الجنوبي احمد صالح ، ومسؤول الامتحانات فيها ذيب فتوني، على مركز امتحانات الشهادةالثانوية العامة في دورتها الثانية الاستثنائية بمتوسطة الإصلاح الرسمية المختلطة في ساحة الشهداء في مدينة صيدا ،حيث تفقد أوضاع الطلاب مطلعاًعلى مجريات الأجواء الملائمة التي تم تأمينها لأداء امتحاناتهم بشكل أفضل .الحلبيوقال الحلبي أثر الجولة " اتينا اليوم إلى أحد مراكز امتحانات الرسمية للثانوية العامة للاطلاع عن كثب على أحوال الطلاب الذين يقدمون هذه الدورة .وحيا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللذين اجازا لوزارة التربية إجراء هذه الدورة الاستثنائية ، مضيفاً أن هذه الامتحانات في يومها الاخير ورأيت علامات الرضى على وجوه الطلاب لمستوى الأسئلة المطروحة ، وأعلن عن " بدء امتحانات شهادة البريفيه الرسمية خلال اليومين المقبلين ، متمنياً النجاح للجميع ، معتبرا أنهم "اولادنا وقد كسبنا الرهان كوزارة تربية بإجراء الامتحانات الرسمية بدورتيها الاولى والثانية الاستثنائية بتعاون الأساتذة والمعلمين وإدارة الوزارة مع جميع المشتركين في هذه العملية التربوية ،أضاف " نتطلع الان بعد انتهاء الفترة الصيفية إلى افتتاح العام الدراسي المقبل في المواعيد التي أعلنتها وزارة التربية ."وعن الاستعدادات لبدء العام الدراسي قال الحلبي " نحن كل مانقوم به من استعدادات لكي نصل الى استئناف الدروس بالمواعيد التي حددتها الوزارة ونعول على تجاوب جميع اركان العائلة التربوية انلا خيار امامنا الا افتتاح السنة الدراسية واعادة التلامذة الى مقاعد الدراسة والاساتذة الى عملهم، املين ان يوفقنا الله في تامين جميع الوسائل التي تضمن توفير المستلزمات الضرورية والمعيشية واللوجستية لاطلاق هذا العام الدراسي ."إشارة إلى أن الوزير الحلبي اكمل زيارته بمشاركة رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري التي أقامت احتفالا تكريمياً للطلاب الاوائل في الشهادات الرسمية على صعيد محافظتي الجنوب والنبطيةورعى بعدها افتتاح المؤتمر التربوي تحت عنوان "نحو عام دراسي آمن " الذي تنظمه المؤسسة والشبكة المدرسية لصيدا والجوار في قاعة المسرح في ثانوية رفيق الحريري .