موجة الحر إلى انحسار.. ولكن لا تفرحوا كثيراً هذا ما يخبئه طقس أيلول

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقس العالم، يشهد حاليا بلبلة واسعة بسبب تمدد التيارات القطبية على ارتفاعات عالية في طبقات 300 و 200hpa، اذ قد تدنت درجات الحرارة فيها الى -25، الامر الذي يسبب كوارث في بعض البلدان التي ترتفع فيها درجات الحرارة السطحية، فيتم التصادم بين الهوائين الحار والجليدي، فيتشكل البرد الزجاجي الكبير الحجم ويهطل دون رحمة مسبباً الوفيات والاضرار الجسيمة.

وأضاف: "تعرضت مناطق واسعة يوم امس في غرب المملكة السعودية لعواصف بردية وبالقرب من مكة المكرمة، كما تعرضت تركيا وجزر اليونان واسبانيا لعواصف بردية وصل حجم كُرة البرد في كاتالونيا الى 10 سنتم فقتلت صبياً كان برفقة امّه وجُرح حوالي 35 شخصاً وتحطمت مئات السيارات،هذا وتشكلت السيول بين اسطنبول وبورصة وارتفع منسوب المياه وجرفت السيارات ومن فيها، ما اثار الذعر والخوف في صفوف السواح والمواطنين.

ومن المنتظر ان يستمر الوضع بين اليونان وبلغاريا ورومانيا حيث سيعبر منخفض طوفاني يحمل الكثير من حجارة البرد التي ستضرب دون رحمة، وتتكوّن هذه الظاهرة، حين ترتفع درجات الحرارة السطحية فوق 33درجة يقابلها تدني بالحرارة في طبقات 200 و 300hpa اي ما فوق 9000 متر الى -15.

امّا الوضع في لبنان المُتجه نحو الاسوأ خلال هذين اليومين من حيث ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، فيعود الامر الى تمركز المنخفض الهندي الموسمي فوق شبه الجزيرة العربية، الذي ما زال يُمدد الدول المجاورة بالهواء الساخن،

ويستمر هذا الوضع في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن حتى 6 ايلول بحيث تتراجع درجات الحرارة مع ارتفاع قيم الضغط الجوي للمنخفض الهندي وتدخل المنطقة لـ 4 ايام في هدنة مؤقتة، قبل ان يُعاود نشاطه ويرفع الحرارة مجدداً.