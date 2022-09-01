اجتماع في وزارة الاتصالات بين القرم ونقابة مستخدمي اوجيرو.. هل تحل الازمة؟

أفضت اتصالات الى طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاجتماع العاجل مع وزير الاتصالات جوني قرم، على اثرها طلب وزير الاتصالات من نقابة مستخدمي "اوجيرو" الاجتماع به بصورة عاجلة في مبنى وزارة الاتصالات، الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم لتقديم عرض على الموظفين، الامر الذي ادى الى تجميد البيان الذي كان من المفترض اصداره من قبل النقابة.

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من جهته، اعلن نقيب مستخدمي "اوجيرو" ايلي زيتوني ان الاجتماع سيحصل بعد ظهر اليوم، مشيرا الى "الواقع السيء لمستخدمي اوجيرو لناحية الرواتب"، رافضا الاتهام بان اوجيرو هي من تقوم بايقاف السنترالات عن العمل.



واوضح ان اي مواجهة مع الجيش، كما لوح بالامس وزير الاتصالات، لا يمكن ان تتحقق، وان اوجيرو تفتح ابوابها للجيش، والقرار بهذا الشأن يعود للجيش".