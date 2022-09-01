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لبنان

هيئة الرئاسة في حركة "أمل" شكرت الذين شاركوا في مهرجان الأمس في صور

Lebanon 24
01-09-2022 | 06:20
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أصدرت هيئة الرئاسة في حركة "أمل" بيانا، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري، توجهت فيه بالشكر والتقدير لكل الذين شاركوا في مهرجان "الوفاء لإمام الوطن والمقاومة والوحدة الوطنية" تحت شعار "كموج البحر" والذي أقيم في مدينة صور - ساحة القسم لمناسبة الذكرى الرابعة والاربعين لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر واخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
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