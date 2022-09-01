سامي الجميّل: تقدّم سريع في فرعية لجنة الدفاع الوطني

غرّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل عبر "تويتر" قائلا: "تتابع اللجنة الفرعية عن لجنة الدفاع الوطني درس اقتراح تعديل قانون البلديات التي تقدمت به في ١-٢-٢٠١٠".

وأضاف: "نقاشات جدية وتقدم سريع على امل اقراره باسرع وقت لتطبيقه في الانتخابات البلدية المقبلة".

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