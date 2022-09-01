سامي الجميّل: تقدّم سريع في فرعية لجنة الدفاع الوطني

غرّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل عبر "تويتر" قائلا: "تتابع اللجنة الفرعية عن لجنة الدفاع الوطني درس اقتراح تعديل قانون البلديات التي تقدمت به في ١-٢-٢٠١٠".
وأضاف: "نقاشات جدية وتقدم سريع على امل اقراره باسرع وقت لتطبيقه في الانتخابات البلدية المقبلة".
تتابع اللجنة الفرعية عن لجنة الدفاع الوطني درس اقتراح تعديل #قانون_البلديات الذي تقدمت به في ١-٢-٢٠١٠. نقاشات جدية وتقدم سريع على امل اقراره باسرع وقت لتطبيقه في الانتخابات البلدية المقبلة. pic.twitter.com/4TLml3UiCS
— Samy Gemayel (@samygemayel) September 1, 2022
تتابع اللجنة الفرعية عن لجنة الدفاع الوطني درس اقتراح تعديل #قانون_البلديات الذي تقدمت به في ١-٢-٢٠١٠. نقاشات جدية وتقدم سريع على امل اقراره باسرع وقت لتطبيقه في الانتخابات البلدية المقبلة. pic.twitter.com/4TLml3UiCS