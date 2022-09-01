Advertisement

لبنان

سامي الجميّل: تقدّم سريع في فرعية لجنة الدفاع الوطني

Lebanon 24
01-09-2022 | 06:31
A-
A+
Doc-P-986431-637976361969713231.jpg
Doc-P-986431-637976361969713231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غرّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل عبر "تويتر" قائلا: "تتابع اللجنة الفرعية عن لجنة الدفاع الوطني درس اقتراح تعديل قانون البلديات التي تقدمت به في ١-٢-٢٠١٠".

وأضاف: "نقاشات جدية وتقدم سريع على امل اقراره باسرع وقت لتطبيقه في الانتخابات البلدية المقبلة".

 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-01
06:00 | 2022-09-01
07:07 | 2022-09-01
10:15 | 2022-09-01
09:50 | 2022-09-01
09:43 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website