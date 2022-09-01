بعد اقفال محطات محروقات ابوابها.. هذا ما كشفه طليس خلال لقاء مع وزير الطاقة

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كشف رئيس اتحادات النقل بسام طليس في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" عن ان الاجتماع الذي عُقد اليوم في وزارة الطاقة مع الوزير في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في حضور المديرة العامة للنفط اورور فغالي وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وامين سر نقابة المحطات حسن جعفر تناول موضوع المحطات المقفلة وجدول الاسعار.وقال طليس: "اوصلنا الى الوزير فياض صرخة المحطات المقفلة من جراء الاعباء التي تتكبدها في ظل ارتفاع الكلفة اذ ان اصحابها يدفعون ثمن المحروقات ٦٠٪؜ بالدولار ونحن حريصون على مصلحة المواطن وعدم تحميلهم المزيد من ارتفاع الاسعار وبالتوازي ضرورة مراعاة مصلحة المحطات وعدم تكبدها المزيد من الخسائر".ولفت الى ان "الاجتماعات ستبقى مفتوحة مع المعنيين في وزارة الطاقة من اجل الوصول الى حل يرضي الجميع على حد سواء".