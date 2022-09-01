الرئيس عون رحّب بتمديد مجلس الامن لـ"اليونيفيل"

رحّب رئيس الجمهوريّة ميشال عون بتمديد مجلس الامن لـ"اليونيفيل"، وقال إنّ "التنسيق قائم بينها والجيش لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته".

في سياق آخر، عرض الرئيس عون مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار التطورات المتعلقة بملف النازحين السوريين والاتصالات التي تجريها الوزارة مع الجهات المعنية. كذلك تطرق البحث الى موضوع المساعدات التي توزع على العائلات الأكثر فقراً من خلال البرنامج المعد لهذه الغاية.

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كذلك، اطّلع عون من السفير هنري قسطون على أوضاع الجالية اللبنانية في ليبيريا ومالي والعلاقات بين لبنان وهاتين الدولتين.

وأبرق عون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً بوفاة رئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف.