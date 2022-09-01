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لبنان

تعميم لبوشكيان حول الاستفادة من خدمات وزارة الصناعة

Lebanon 24
01-09-2022 | 06:57
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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم: 60 /1 تاریخ: ١/٩/٢٠٢٢ حول الاستفادة من مختلف خدمات وزارة الصناعة.
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وجاء في التعميم: "تطبيقاً لمبدأ حسن سير العمل في وزارة الصناعة وللحد من عدد المراجعين وتأمينا للشفافية والوضوح عند إنجاز مختلف خدمات الوزارة، نتوجه إلى الجمهور الكريم للإلتزام بما يلي:
 
في حال لم يبادر صاحب العلاقة المباشر (صاحب المؤسسة) إلى الحضور شخصياً إلى مقر الوزارة (في الإدارة المركزية أو لدى إحدى مصالح الصناعة في الأقاليم) للتقدم بطلب للاستفادة من مختلف خدمات وزارة الصناعة، يحق بشكل حصري للمفوض عنه بالتوقيع قانونا أو للمخول بموجب وكالة لدى كاتب العدل بتمثيله، أن يتقدم بالطلبات نيابة عنه و/أو استلام الملفات والمستندات المنجزة، وإلا نعتذر عن تسليم الأشخاص غير المذكورين أعلاه المستندات المطلوبة.
 
يعمل بهذا التعميم فور صدوره ويبلغ من يلزم".
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