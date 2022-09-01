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لبنان

مستجدات قضائية بحادث الراسي.. متعهدو طريق المصنع وموظفو "الإنماء والإعمار" أمام القضاء

Lebanon 24
01-09-2022 | 07:11
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أحال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الإخبار المتعلّق بحادث سير وفاة الفنان جورج الراسي أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم للتحقيق والاستماع الى متعهدي الطريق الدولية التي تربط سوريا بلبنان، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وتحديد المسؤليات واتخاذ القرار بالتوقيف وفق المعطيات الواردة في الاخبار القضائي المقدم من المحامي أشرف الموسوي. 
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كذلك أحال القاضي عويدات الإخبار إلى موظفي مجلس الانماء والاعمار والشركة الاستشارية، وعلى أن يستدعي  إبراهيم مَن يراه مناسباً من الأسماء الواردة في الإخبار للإستماع الى إفاداتهم، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب وتحديد المسؤوليات وفق المعطيات الواردة في الإخبار.  
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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