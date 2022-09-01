بيان من الأمن العام للنازحين السوريين... هذا ما جاء فيه

صدر عن المديريّة العامّة للأمن العامّ البيان التالي:



Advertisement يتم استقبال الطلبات من الاثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة. في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى بلداتهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستأنف تأمين العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية.يتم استقبال الطلبات من الاثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة.

يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 05/09/2022 في دوائر الأمن العام الاقليمية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية خلال الدوام الرسمي، وسيصار الى تسوية أوضاع المغادرين مجاناً فور المغادرة.

للإطلاع على المراكز المخصصة زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت:

http://general-security.gov.lb