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لبنان

علامة: لضرورة عودة النازحين ووحدة الموقف اللبناني

Lebanon 24
01-09-2022 | 07:29
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير الخارجية والمغتربين  في جكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب والنواب الاعضاء.

وقال علامة خلال الجلسة: "هذا اللقاء هو الثاني حول ملف النازحين السوريين، واستضفنا وزير الخارجية واكدنا وحدة الموقف اللبناني بعودة النازحين والتواصل مع الحكومة السورية، واستمعنا منه الى العراقيل التي من الممكن ان تحصل في هذا الملف، والعالم الخارجي كيف يتعاطى مع هذا الملف، واذا كان هناك تجاوب مع رؤية الحكومة وضرورة عودة النازحين".

وأضاف علامة: "الجواب مع المجتمع الدولي لم يكن ايجابياً، كان هناك اسئلة من الزملاء النواب كيف نستطيع ان نعجّل التواصل، ونحضرّ بالارقام لنقنع المجتمع الدولي بعودة النازح السوري الى بلده".

وأكد أن "اللقاءات ستستكمل مع وزير الخارجية، ونحضر الملف لنتعاطى بلغة الارقام والعقل لنقنعهم ان لبنان لم يعد لديه القدرة على التحمل".

وأشار علامة الى ان "هناك تقرير من وزارة الدفاع بالارقام عما يحصل في مخيمات النازحين، ونحن طالبنا الاسراع ونطلق الصوت العالي بضرورة عودة النازحين ووحدة الموقف اللبناني".

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