Advertisement

لبنان

خبر مهمّ عن رواتب العاملين في القطاع العام... ماذا عن المساعدات الإجتماعيّة؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 07:35
A-
A+
Doc-P-986448-637976399504330402.jpeg
Doc-P-986448-637976399504330402.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد بقيمة 104.970.166.000 ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة سنداً للقانون 295 الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-الجامعة اللبنانية-المديرية العامة للتعليم العالي لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداءً من 1/1/2022 والزيادة في النقل المؤقت من عشرة أشهر من العام 2022، مشيراً في كتاب مرفق موجّه الى رئاسة مجلس الوزراء الى العلم بأن الحكومة في وضع تصريف أعمال لاتخاذ اللازم قبل تسيير مشروع المرسوم هذا.
Advertisement
وكان الوزير الخليل قد وقّع قراراً يُعطي أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة بكافة مسمياتهم الوظيفية تعويض الإنتاجية اليومي المقرر بموجب المرسوم 9745 تاريخ 28/7/2022 وذلك عن حضورهم الى العمل خلال شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2022.
الى ذلك، أعلنت وزارة المالية أنها أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام وإحالتهم الى مصرف لبنان على أن تحيل صباح غدٍ المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين.
وبالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتباراً من ال 48 ساعة المقبلة كلٌّ من مصرفه.
 
 
وكان "لبنان24"، ذكر يوم أمس، أنّ رواتب موظفي القطاع العام ستُحوّل صباح اليوم إلى المصارف. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-01
06:00 | 2022-09-01
07:07 | 2022-09-01
10:15 | 2022-09-01
09:50 | 2022-09-01
09:43 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website