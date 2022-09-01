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لبنان

ابو كسم: لاعلان حال طوارئ سينودسية لانقاذ التعليم

Lebanon 24
01-09-2022 | 07:42
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 اعلن في مؤتمر صحافي في المركز الكاثوليكي للإعلام عن اطلاق المؤتمر السنوي الثامن والعشرين  للمدارس الكاثوليكية بعنوان: "الحوكمة في المدارس الكاثوليكيّة من منظور الديناميّة المجمعيّة" الذي سيعقد في 6 و7 ايلول المقبل  على ان يفتتح في يومه الاول في مدرسة مار الياس للراهبات الأنطونيات - غزير برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مار بشارة الراعي وبحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اما في اليوم الثاني فستعقد حلقات بحث في مختلف المناطق. 
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وشارك في المؤتمر الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر ، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبده أبو كسم وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر وليام سرور. 
 
ودعا ابو كسم الى" تشكيل قوة متضامنة في ظل غياب الدولة من خلال مسيرة سينودسية لتأمين تعليم اولادنا والحفاظ على المدرسة الكاثوليكية ".

وقال :" نحن مدعوون ككنيسة الى اعلان حالة طوارئ للتعليم لاننا اذا فقدنا هذه الركيزة نفقد مستقبل اولادنا ولبنان الذي قام في الاساس على المدارس الارسالية منذ اكثر من مئة سنة وساهمت في النهضة اللبنانية والعربية فاذا فقدنا هذه المدرسة وهذه الارساليات نقضي على مستقبل اولادنا، لذلك علينا تأمين حقوق التلامذة والمعلمين والمدرسة ومن اجل ذلك يجب ان نتعاون جميعا فهذه هي مسؤولية الاهل والمعلمين والكنيسة والتلامذة كي ننقذ هذه المدرسة الكاثوليكية كي تبقى منارة في هذا الشرق".
 
الاب نصر 
ثم كانت كلمة للاب نصر  قال فيها : "ان الاضطرابات الاقتصاديّة والصحيّة والسياسيّة الكبرى التي يمرّ بها لبنان في السنوات الأخيرة أدّت بشكل مباشر إلى إضعاف القطاع التربويّ، لدرجة جعلت أيّ محاولة لتقويم أو إصلاح هذا القطاع مستحيلة من دون اعتماد استراتيجيّات جديدة، تكون ثمرة دراسات مشتركة وتَحمّل مسؤوليّات وطنيّة، تجنّبًا لانهيار النظام بأكمله".
 
وقال :" المطلوب اليوم هو إعادة النظر في كيفيّة عمل مؤسّساتنا وتقييمها، لذلك يجدر بنا التوقّف عند السؤال التالي: ما الذي يعزّز في مدارسنا الكاثوليكيّة الالتزام والتعاون بين كافة مكوّنات الأسرة التربويّة، نعني بهم: أصحاب الإجازة والإدارة، الهيئة التعليميّة والموظّفين، الطلّاب والأهل، القدامى والأصدقاء؟". 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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