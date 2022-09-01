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لبنان

الحاج حسن تسلم من سفير الاردن دعوة للمشاركة في المؤتمر الزراعي في البحر الميت

Lebanon 24
01-09-2022 | 07:45
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 استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن سفير الاردن وليد الحديد الذي سلّمه دعوة للمشاركة في المؤتمر الزراعي الذي سيعقد في الاردن بين ٢٤ و ٢٧ الجاري في منطقة البحر الميت.
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كما جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين الجمهورية اللبنانية و المملكة الاردنية الهاشمية وتحديداً في ما خص القطاع الزراعي، وتسهيل كل ما من شأنه خير للبلدين والمزارعين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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