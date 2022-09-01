Advertisement

لبنان

اقرار اقتراح قانون اعتماد "التربية البدنية" مادة أساسية في الامتحانات الرسمية

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:17
A-
A+
Doc-P-986457-637976418995602701.jpg
Doc-P-986457-637976418995602701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التأمت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: رازي الحاج، ينال الصلح، الياس حنكش، رائد برو، الياس اسطفان، وضاح الصادق،غسان عطالله، طه ناجي، والمدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي والمدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر.
Advertisement


واقرت اللجنة اقتراح قانون اعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة على ان يبدأ تطبيقه للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وشرح ابي رميا "ان هذا الاقتراح قدم منذ سنة ٢٠١١ وفي موجباته ان مادة التربية البدنية هي مادة اساسية وفقا للمناهج اللبنانية المعتمدة منذ عام ١٩٩٧ علق العمل بها سنة ٢٠٠٣ بقرار من وزارة التربية". 

واشار الى " التداعيات الايجابية للاقتراح حيث ان الاهتمام بالرياضة منذ الصغر في الصفوف المدرسية يحسن الصحة البدنية والفكرية والنفسية، وقال:" التربية البدنية تساهم في كسر الصورة النمطية بين الشباب وتعزز قيم التسامح بين الأجيال والمساواة الجندرية."


وتخلل الجلسة نقاش حول امكان تطبيق هذا القانون نظرا لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة فكان الاقتراح باعتماد المنشآت البلدية وبالنسبة لاعداد المدربين الرياضيين غير الكافية، فالتعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص".


وشدد ابي رميا على" اهمية القانون الذي يشكل ثورة على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلا من ان تذهب سدى لا سيما اذا ما تم اقراره الى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على انجازه وهو يتبنى الابطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية بإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-01
06:00 | 2022-09-01
07:07 | 2022-09-01
10:15 | 2022-09-01
09:50 | 2022-09-01
09:43 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website