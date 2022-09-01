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لبنان

بو صعب بحث وبعثة "اليونيفيل" في ملف "الترسيم"

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:06
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس قبل ظهر اليوم، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، يرافقه نائبه السيد جاك كريستوفيدس والوفد المرافق.

وبحسب مكتب بوصعب، جرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات والتطورات الاقليمية خاصة في ملف ترسيم الحدود البحرية.

كما تم التطرق اللقاء الى الصعوبات التي تواجهها "اليونيفيل" على  الحدود البرية والخط الازرق.

وأثنى بو صعب على "العمل الذي تقوم به "اليونيفيل" منذ عشرات السنيين.

في سياق متصل، استقبل بو صعب مديرة مكتب اليونيسكو الاقليمي في بيروت السيدة كوستانزا فارينا مع وفد مرافق، حيث اطلعوه على خبرتهم في الممارسات الدولية من اجل اقرار قانون عصري للاعلام المرئي والمسموع.

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