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لبنان

إطلاق نار وسقوط 3 جرحى... إليكم ما حصل عند مفرق دير قانون - رأس العين

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي تطوّر إلى إطلاق نار عند مفرق دير قانون - رأس العين جنوب صور، نتج عنه سقوط 3 جرحى، نُقلوا بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفيات مدينة صور.
 
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