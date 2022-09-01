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لبنان

ترايسي شمعون سلّمت المطران عودة نسخة عن مشروعها السياسي

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:19
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، ظهر اليوم في دار المطرانية، ترايسي شمعون.

 وقالت شمعون بعد الزيارة: شرف كبير لي أن ألتقي سيدنا المطران عودة، وأقدّم اليه نسخة من مشروعي السياسي "رؤية جديدة للجمهورية".

وأضافت: "تحدثنا في مواضيع عديدة، أهمها كان لبنان ومحبة لبنان والولاء له، وكيف علينا مساعدة البلد وإنقاذه من وضعه الحالي".

وتابعت: "تكلّمنا على الأولويات في البلد والشعور مع الناس ومعاناتهم"، مشيرة الى أن "الشيء الأهم هو طريقة إعادة عجلة الاقتصاد وإعطاء الناس أملاً في المستقبل حتى نحمي أجيالنا وتكون لديهم الرغبة في العودة إلى لبنان والعيش فيه، وأن تكون الهوية اللبنانية أساسية والمحبة الكبيرة للبنان التي تجعلنا جميعاً في نضال واحد لإنقاذ البلد".

وختمت: "لا يمكننا ترك لبنان ليس الآن وليس أبداً".

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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