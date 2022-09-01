لاجىء فلسطيني يقطع الطريق في عين الحلوة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ اللاجئ الفلسطيني محمود زيدان، قام بإغلاق الطريق في مخيم عين الحلوة، عند الشارع الفوقاني، بسبب مرض إبنه وعدم إستقباله في المستشفيات. وحمّل المسؤولية إلى قسم الصحة في وكالة "الأونروا" والمعنيين.

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