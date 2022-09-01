Advertisement

لبنان

لاجىء فلسطيني يقطع الطريق في عين الحلوة

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:19
A-
A+
Doc-P-986465-637976426281938173.jpg
Doc-P-986465-637976426281938173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ اللاجئ الفلسطيني محمود زيدان، قام بإغلاق الطريق في مخيم عين الحلوة، عند الشارع الفوقاني، بسبب مرض إبنه وعدم إستقباله في المستشفيات. وحمّل المسؤولية إلى قسم الصحة في وكالة "الأونروا" والمعنيين.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
قطع طريق في شتوره.. ما السبب؟
lebanon 24
01/09/2022 17:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق الحصنية في عكار من قبل محتجين
lebanon 24
01/09/2022 17:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق واعتصامان... هذا ما يحصل في طرابلس (صور)
lebanon 24
01/09/2022 17:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تركيب كاميرات مراقبة... إشكال في عين الحلوة
lebanon 24
01/09/2022 17:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عين الحلوة

قطع طريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-01
06:00 | 2022-09-01
07:07 | 2022-09-01
10:15 | 2022-09-01
09:50 | 2022-09-01
09:43 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website