عون تلقى دعوة من المفتي قبلان الى إحتفال تأبيني في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام قبلان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي وجه إليه دعوة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، لحضور الاحتفال التأبيني الذي يقام في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الامام قبلان، يوم الأربعاء 7 أيلول الحالي الساعة الخامسة عصرا، في قاعة الوحدة الوطنية، في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على طريق المطار.وكان اللقاء مناسبة لعرض الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة.