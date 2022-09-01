دورية كبيرة للجيش تتوجّه إلى أمام معمل دير عمار... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية كبيرة للجيش تتوجّه إلى أمام معمل دير عمار الحراري، عقب الدعوة التي أُطلقت اليوم للتجمع أمامه، إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي.

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