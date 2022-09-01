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لبنان
دورية كبيرة للجيش تتوجّه إلى أمام معمل دير عمار... ما السبب؟
Lebanon 24
01-09-2022
|
08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية كبيرة للجيش تتوجّه إلى أمام معمل دير عمار الحراري، عقب الدعوة التي أُطلقت اليوم للتجمع أمامه، إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي.
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