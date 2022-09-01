ارقام هواتف جديدة لمستشفى القديس جاورجويس بسبب إضراب موظفي هيئة أوجيرو

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اعلن مستشفى القديس جاورجويس الجامعي بيروت في بيان انه "بسبب إضراب موظفي هيئة أوجيرو، توقفت الإتصالات بسبب الأعطال في السنترالات، لذلك قرر مستشفانا الإستفادة من الخطوط الخلوية التالية:249671/03249166/03248087/03248192/03249343/03وذلك من أجل تلبية الحالات الطارئة".