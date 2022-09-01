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لبنان

وزير الدفاع رحّب بقرار مجلس الأمن: التعاون القائم بين الجيش و"اليونيفيل" ضمانة للاستقرار

Lebanon 24
01-09-2022 | 09:24
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رحّب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2650 القاضي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة، نظراً للدور المهمّ الذي تقوم به مع الجيش في المحافظة على الاستقرار في المنطقة. 
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وإذ شدّد سليم على أنّ لبنان يلتزم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، دعا الى وجوب التزام اسرائيل مندرجات هذا القرار ووقف خروقاتها الجوية والبحرية والبرية.

وفيما دعا المجلس في قراره، الاطراف الى ضمان حرية حركة "اليونيفيل"، أكد سليم أن التنسيق الدائم بين" اليونيفيل" والجيش هو ضمانة لتفادي أي إشكالات في منطقة عمليات القوة الدولية. وأشار الى الجهوزية الدائمة للجيش للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة.
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